Войти | Зарегистрироваться
15:19

среда,
28 августа
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками

28.08.2019 / 14:11
Спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.

Об этом сообщил спикер в своем аккаунте в Twitter.

В частности, Парубий отметил: "Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь – подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс".

Напомним: 11 июля 2019 на последнем заседании Верховной Рады 8 созыва депутаты приняли Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.

Проект кодекса прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.

Он предусматривает избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.

Как объяснял инициатор законопроекта Леонид Емец, речь идет о региональных открытых списках в 27 избирательных регионах – и лидер политсилы не сможет влиять на место кандидата в избирательном списке.

Источник 

Парубий, избирательный кодекс
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.