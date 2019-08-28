Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками

Об этом сообщил спикер в своем аккаунте в Twitter.

В частности, Парубий отметил: "Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь – подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс".

Напомним: 11 июля 2019 на последнем заседании Верховной Рады 8 созыва депутаты приняли Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.

Проект кодекса прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.

Он предусматривает избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.

Как объяснял инициатор законопроекта Леонид Емец, речь идет о региональных открытых списках в 27 избирательных регионах – и лидер политсилы не сможет влиять на место кандидата в избирательном списке.

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