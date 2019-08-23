Почему КБ «Южное» постоянно теряет заказчиков?

Прекращение сотрудничества: очередной вымысел или реальность

Недавно в ряде СМИ стали появляться публикации о том, что российский холдинг «S7 AirSpace Corporation» намерен расторгнуть договор с КБ «Южное» (КБЮ). Причиной была названа замена технически устаревших украинских ракет «Зенит» на современные ракеты другого разработчика, более экономичные и производительные. Как обстоят дела на самом деле?

Вот уже не первый год Украина является «лакомым кусочком» российских СМИ, которые постоянно профанируют новости о государстве. Руководство Роскосмоса и холдинга S7 информацию не подтвердили. Текущий контракт имеет юридическую силу до 2022 года, в рамках которого, по программе «Морской старт», Южмашу необходимо осуществить поставку 12 ракет «Зенит 3SL». А вот после окончания действия контракта российский холдинг действительно не предусматривает дальнейшее сотрудничество с предприятиями Украины. В чем же дело? Почему «Южное» теряет свою былую славу?

В советский период КБ «Южное» имело огромные успехи в аэрокосмической отрасли. Мировую славу получили ракеты «Зенит» и «Циклон». Первые и сегодня благополучно используются в рамках международных космических программ. Однако чтобы быть достойными конкурентами на рынке ракетно-космической индустрии нужно модерновое производство, в этом то и заключается главная проблема предприятия. Легендарные ракеты, к сожалению, технически и экономически устарели. Поэтому российская компания «S7» в будущем планирует использовать разработки отечественных производителей.

Что происходит с «украинским космосом»

Космическая отрасль Украины давно уже не является должным конкурентом в ракетостроении тем странам, с которыми была в пятерке лидеров, а КБ «Южное» уже давно не соответствует стандартам современности и за годы независимости Украины не сконструировало ни единой новой разработки. Почему сегодня ракеты Южного не взлетают и отрасль на грани выживания?

Напомним, КБ «Южное» им. М. К. Янгеля – базовая организация «украинского космоса». Украинская ракетно-космическая отрасль состоит из 25 предприятий, самым масштабным является Южмаш, где воплощаются в жизнь подавляющее большинство разработок КБ «Южное». Конструкторское бюро является полностью государственным предприятием и подчиняется ГКАУ (Государственному космическому агентству Украины). А в связи с тем, что ракетостроение сегодня не является приоритетным, предприятие выживает за счет бюджетных дотаций. Компании не получают финансирование в полном объеме и поэтому находятся на грани развала.

Впрочем, непосредственно КБ «Южное» забирает львиную долю бюджетных денег, но не выполняет в должной степени отведенную роль флагмана «украинского космоса». Все новые разработки не выходят дальше разговоров и незаконченных чертежей. Среднемесячный доход работника КБЮ — 12 тысяч гривен, в то время как оклад гендиректора составляет 450 тысяч гривен. Только задумайтесь об этих цифрах! На предприятии задержек выплат не происходит, а автопарк пополняется новенькими дорогими авто, также не забывается приобретение дорогущих сувениров и медалей, канули в лето только новые разработки КБЮ.

Например, в 2015 году, когда Бразилия разорвала контракт с Украиной на изготовление и запуск ракет «Циклон 4», страна понесла убытки в размере 800 млн американских долларов. Все потому, что конструкторская документация не была полностью готова, сроки неоднократно переносились, стоимость контракта постоянно менялась в большую сторону, в итоге проект заморожен. Поговаривали, что по этому случаю было заведено уголовное дело в связи с нецелевым использованием бюджетных средств, но благодаря связям руководства КБЮ оно быстро замялось.

Сегодня частные аэрокосмические фирмы вытесняют за грани истории громоздкие конструкции, создавая им на замену продуктивные и экономичные ракеты. А все дело в том, что украинские космические предприятия закрыты для частных компаний. Видимо, так выгодно отраслевым чиновникам. Иначе как объяснить такое стремительное падение конкурентоспособности единственной востребованной рынком украинской ракеты «Зенит», а это уже тревожный сигнал о деградации, который может иметь необратимые последствия.

Аэрокосмическая отрасль Украины нуждается в тотальной перезагрузке, но сможет ли она снова стать лидером или продолжать стареть покажет ближайшее будущее.