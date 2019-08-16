Горбатюк: возможное преступление Грымчака было выявлено в ходе расследования дела о нападении на Черновол

Возможное преступление, совершенное заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению, пояснил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"В ходе расследования избиения Черновол документировался человек, который непосредственно подозревается нами в причастности к избиению. В процессе документирования этого человека появилась информация, что совершается новое преступление, к нему причастен Грымчак", - сказал Горбатюк на брифинге в Киеве в четверг.

То есть, по его словам, речь идёт о новом преступлении, "совершенно не связанном с фактом избиения Черновол, но оно выявлено во время расследования преступления по Черновол".

Горбатюк отметил, что пока эти факты расследуются в одном производстве, но после реализации прокурор будет принимать решение, выделять ли отдельно это расследование и направлять по подследственности.

Ранее в этот день адвокат чиновника Татьяна Матяш сообщила, что подозрение Грымчаку в настоящее время не выдвинуто, а фабула дела, по которому он задержан, звучит так дело Майдана, "дело Татьяны Черновол".

Как сообщалось, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме $480 тыс.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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