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В День Независимости во всех храмах и монастырях УПЦ помолятся за Украину

13.08.2019 / 10:16
В День Независимости во всех храмах и монастырях УПЦ помолятся за Украину
Киево-Печерская Лавра / УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство и верующие УПЦ будут молиться за Украину, мир в государстве и украинский народ

В 28-ю годовщину независимости Украины, 24 августа, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут совершены особые молебны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви будут молиться за Украину, мир в государстве и украинский народ.

Источник: Inpress.ua
День независимости, УПЦ
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