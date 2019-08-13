В День Независимости во всех храмах и монастырях УПЦ помолятся за Украину

В 28-ю годовщину независимости Украины, 24 августа, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут совершены особые молебны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви будут молиться за Украину, мир в государстве и украинский народ.