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Зеленский уволил назначенных Порошенко заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова

07.08.2019 / 18:12
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура Пименова.

"Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе президента №582/2019 от 6 августа, обнародованном на сайте главы государства.

Другим своим указом (№583/2019 от 6 августа), обнародованном на сайте президента вслед за предыдущим, Зеленский уволил Пименова с должности заместителя руководителя Госпогранслужбы Украины.

Напомним, Гресько был назначен первым заместителем главы Государственной пограничной службы вместо Василия Серватюка 10 апреля 2019г указом пятого президента Украины Петра Порошенко №115/2019. ранее он занимал должность директора Департамента охраны госграницы Госпогранслужбы.

Пименов был назначен заместителем главы Государственной пограничной службы указом Порошенко №438/2018 от 27 декабря 2018г. До этого назначения он занимал должность директора Департамента оперативной деятельности погранведомства.

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увольнение, Зеленский, Гресько, Пименов
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