Войти | Зарегистрироваться
18:16

среда,
07 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

ГПУ завершит расследование по Мангеру до конца недели

07.08.2019 / 17:49
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершит досудебное расследование в отношении подозреваемого в заказе убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Владислава Мангера до конца этой недели.

Об этом он сказал в видеокомментарии по делу об убийстве Гандзюк, опубликованном в Facebook.

После завершения досудебного расследования Мангер начнет ознакомление с материалами обвинения.

"До конца недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного расследования и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего тоже пойдет в суд", - заявил генпрокурор.

Напомним, 24 июля стало известно, что Генпрокуратура остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина. Отмечалось, что ГПУ остановила следствие 16 июля.

В прокуратуре отметили, что остановили расследование из-за розыска Левина и в виду направления запросов о международно-правовой помощи для международного сотрудничества. В ГПУ заявили, что уголовное производство в отношении Мангера и Левина выделено в отдельное и остановлено.

Добавим также, Служба безопасности Украины подозревает, что ближайшие родственники Мангера финансируют Левина, пока тот скрывается за границей.

Подчеркнем, отец Екатерины Гандзюк Виктор заявляет, что Генеральная прокуратура Украины намерена утвердить соглашение с подозреваемым в организации убийства активистки Игорем Павловским без его согласия.

Источник 

расследование, гпу, Луценко, Гандзюк, Мангер, убийство Гандзюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.