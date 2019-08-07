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Коломойский: Богдан – один из моих главных юристов

07.08.2019 / 17:18
Олигарх Игорь Коломойский заявляет, что знает главу Офиса президента Андрея Богдана около 15 лет, и что последние пять лет он был одним из его главных юристов.

Об этом он заявил в интервью «РБК».

В частности, Коломойский сказал: "Я его знаю уже лет 15, года с 2005-го. Сотрудничали с ним очень плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги".

"Он один из моих главных юристов последние пять лет. Раза три в неделю виделись. Вплоть до его назначения главой администрации. Сейчас у него уже времени, наверное, нет", - отметил он.

По словам Коломойского, Богдан оказывал юридические услуги лично ему, а не группе "Приват".

Напомним, Андрей Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского и советником Владимира Зеленского во время предвыборной кампании.

Во второй день своего президентства, 21 мая, Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.

После этого Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

Журналисты и общественные активисты отмечали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

В то же время, в Минюсте также утверждают, что новый глава АП был люстрирован.

20 июня президент Владимир Зеленский своим указом распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.

25 июня Зеленский уволил Богдана с должности главы Администрации президента и назначил руководителем Офиса президента Украины.

Ранее Богдан заявлял, что бывший замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов – его многолетний друг, а 80% сегодняшнего политикума – его бывшие клиенты.

Источник 

юрист, Коломойский, Богдан
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