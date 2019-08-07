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Гонтарева вновь вызвана на допрос на 12 августа по "делу Курченко"

07.08.2019 / 12:49
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева вновь вызвана на допрос в качестве подозреваемой в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Соответствующая повестка на допрос опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины во вторник, 6 августа.

"Вам необходимо явиться 12.08.2019 в 13.30 к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулику К. по адресу: г.Киев, ул.Резницкая, 13/15, каб. 1106-б здания Генеральной прокуратуры Украины, для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях", - говорится в тексте повестки.

Речь идет об уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года, по которому лишь в этом году Гонтарева вызывалась на допрос уже дважды: 23 и 25 апреля.

Также по этому делу вызывались на допрос экс-мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан, народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин, а также собственник частной газодобывающей группы Burisma Николай Злочевский, экс-глава администрации президента Борис Ложкин, экс-замглавы АП Алексей Филатов, бизнесмен Константин Стеценко. Производство называли в СМИ "дело Курченко" или "дело Бакулина".

Напомним, 16 февраля 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал о подписании им представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Бакулину и направлении документа в парламент.

По информации генпрокурора, ведомство расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств и другим статьям, и досудебным следствием установлено, что Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").

15 марта текущего года Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина, который в 2007 году и с 2010 по 2014 гг. занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Источник 

допрос, ГПУ, Курченко, Гонтарева
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