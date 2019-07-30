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Митрополит Антоний: Крестный ход показал, что УПЦ достойно прошла через непростые испытания

30.07.2019 / 20:56
Молитвенное шествие УПЦ в этом году собрало рекордное количество верующих

Всеукраинский крестный ход ко Дню Крещения Руси 27 июля показал, что Украинская Православная Церковь достойно прошла все испытания.

Об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своем блоге на сайте «Вести», сообщает Центр информации УПЦ.

«Церковь достойно прошла через непростые испытания. Люди сплотились вокруг своих пастырей, их вера стала еще более горячей и осознанной. С каждым годом наш крестный ход становится все более и более масштабным. И это говорит только об одном – мы, слава Богу, крепко стоим на ногах, и наша Церковь продолжает расти и развиваться», - написал он.

Владыка отметил, что молитвенное шествие УПЦ в этом году собрало рекордное количество верующих.

«Впечатляющие масштабы молитвенного шествия демонстрируют, что наши верующие готовы явно и деятельно поддерживать свою Церковь. Даже мы, епископы, не ожидали такого огромного количества людей. Помимо автобусов многие добирались в столицу на личном транспорте, на электричках и поездах, на самолетах. Нам, в частности, было очень приятно видеть группы паломников из других стран, которые считают наш крестный ход уже не только внутриукраинским, но и всеправославным событием», - написал митрополит.

Управляющий делами УПЦ особо отметил, что «даже в период всеобщей радости наши верующие не забывают о своих братьях и сестрах, которые подвергались гонениям и преследованиям».

«Во время шествия из колонны выходили крестоходцы и ставили возле Верховной Рады стенды с фотографиями изгнанных из своих храмов общин нашей Церкви. Это настоящая боль для всех нас. Ведь под молот рейдерских захватов попадают судьбы простых людей, которых угрозами, унижениями и избиениями хотят заставить отречься от веры их дедов-прадедов», - написал митрополит Антоний, отметив, что испытания только укрепили дух верующих УПЦ.

Как сообщалось, Во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви ко Дню Крещения Руси 27 июля приняло участие около 300 тысяч верующих.

Источник: Inpress.ua
церковь, упц, упц мп
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