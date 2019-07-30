Зубко, Кучма, представители центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста у Станицы Луганской

В нем приняли участие руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, представители центральных ведомств и местных властей.

"24-25 июля 2019г правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской. Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ", - написала в понедельник днем пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцснти Фейсбук.

По ее информации, украинские мостостроители и местные власти готовы работать над восстановлением моста круглосуточно, однако "работам должно предшествовать разминирования прилегающих территорий".

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