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Собор УПЦ КП осудил действия руководства ПЦУ и Министерства культуры

29.07.2019 / 10:59
Собор УПЦ КП осудил действия руководства ПЦУ и Министерства культуры
Собор УПЦ КП Источник: УПЦ КП
В УПЦ КП обвинили руководство ПЦУ в том, что оно «всевозможными методами пытается уничтожить УПЦ КП»

Архиерейский Собор УПЦ КП, который состоялся в Киеве 27 июля под руководством Филарета (Денисенко), обвинил ПЦУ в захвате своих храмов и «разжигании открытой вражды в украинском православии», а Министерство культуры Украины – в «недопустимом вмешательстве во внутреннюю жизнь Церкви».

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

В постановлении Собора отмечается, что «получение Томоса стало эйфорией в Церкви и обществе, но эта радость оказалась иллюзорной. Фактически, Томос был направлен на ликвидацию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Москва довольна».

В УПЦ КП обвинили руководство ПЦУ в том, что оно «всевозможными методами пытается уничтожить УПЦ КП», ради чего приняло постановление о перерегистрации епархий Киевского патриархата, которая «часто совершается незаконными, насильственными методами и рейдерскими захватами».

«Архиерейский Собор осуждает действия руководства ПЦУ по захвату храмов и монастырей Киевского патриархата. Оно, то есть руководство, несет ответственность за это перед Богом, за разжигание открытой вражды в украинском православии – неприязненные отношения между верующими людьми. Собор также напоминает о юридической ответственности перед законом за грубое нарушение прав человека и религиозной свободы», – говорится в постановлении.

Также Собор заявил о «недопустимом вмешательстве Министерства культуры Украины во внутреннюю жизнь Церкви» и незаконном снятии «Киевской патриархии» УПЦ КП с регистрации.

«Своими действиями Министерство культуры Украины уничтожает Православную Церковь, которая является единственной независимой от иностранных центров. Кому, в таком случае, служит Министерство культуры?» – поинтересовались архиереи.

В УПЦ КП обратились к Президенту и Премьер-министру Украины «с настоятельной просьбой прекратить незаконное вмешательство» Минкульта в церковную жизнь и призвали защитить «защитницу духовных интересов украинского народа».

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП
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