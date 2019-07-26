В Киево-Печерскую лавру прибыли уникальные святыни, которые примут участие в торжествах в честь Дня Крещения Руси

В Киево-Печерскую лавру сегодня прибыли уникальные святыни, которые 27-28 июля примут участие в торжествах Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал во время брифинга в Киево-Печерской лавре управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Праздник в честь равноапостольного князя Владимира является не только церковным праздником, но и праздником нашего государства, ведь мы празднуем День Крещения нашего Отечества. Всегда накануне этого праздника Украинской Православная Церковь организует крестный ход. Завтра крестный ход начнется молебном у подножия памятника святому равноапостольному князю Владимиру, который возглавит Митрополит Онуфрий с сонмом иерархов УПЦ и гостями из других Поместных Церквей, которые прибывают на торжества», - рассказал он.

Всеукраинский крестный ход УПЦ ежегодно посвящен Дню Крещения Руси, но каждый год имеет особый акцент, отметил владыка Антоний.

«В прошлом году мы праздновали столетие трагической даты - мученической кончины святого Владимира Богоявленского. Его убийство положило начало очень тяжелой дороги нашей Украинской Православной Церкви в течение всего ХХ века. Это был период мученичества и исповедничества, когда атеистическая большевистская власть хотела уничтожить православную веру - душу нашего народа. Поэтому представители Православной Церкви, священники, простые люди отдавали свою жизнь за то, чтобы сохранить свою веру и не предать Христа. Многие из них были замучены в тюрьмах и ссылках, но сегодня они являются святыми угодниками Божиими, которые показывают нам, как относиться к своей вере», - сказал митрополит.

После молебна на Владимирской горке состоится Всеукраинский крестный ход УПЦ, который возглавят святые иконы и мощи святых угодников. По словам управляющего делами УПЦ, последний год был годом особого давления на Украинскую Православную Церковь, и именно святые мученики являются примером стойкости для всех верующих украинцев.

«Наши верующие защищали свою веру, свои храмы, и находили поддержку именно в молитве Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам. Поэтому именно исповедники, которые сегодня представлены в иконах и святых мощах, завтра поведут всех наших верующих, показывая достойную дорогу, показывая, как защищать свою веру и свою душу. Если мы будем достойны этих великих святых угодников, то верим, что Господь обязательно поможет нам преодолеть все невзгоды и пошлет нам мир и покой», - отметил митрополит Антоний.

Из пяти чудотворных икон Богородицы, которые примут участие в торжествах УПЦ, три являются главными святынями трех лавр – Почаевская икона, Святогорская икона и Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, крестным ходом по Киеву пронесут Касперовскую чудотворную икону, прибывшую из Одессы, и чудотворную Зимненскую икону Богородицы.

«Зимненская икона Божьей Матери связана с жизнью святого равноапостольного князя Владимира. По преданию, именно эту икону принес в Зимнее равноапостольный князь Владимир. Судьба этой иконы была трагической, с точки зрения нашего земного измерения, но эта икона всегда сохраняла концентрацию нашей веры и была победительницей во всех испытаниях», - рассказал владыка Антоний.

Также в торжествах УПЦ примут участие мощи святых угодников, среди которых великий князь Владимир, святитель Владимир Богоявленский, святитель Лука Крымский, которые известны далеко за пределами Украины.

«Святитель Лука Крымский - выдающийся хирург, который был в ссылке и много претерпел от большевистской власти. При этом во время Второй мировой войны он писал письма Сталину о том, что готов работать и делать операции, помогая людям, и отсидеть свой срок уже после окончания войны. Это святой, которого почитают не только в Украине, но и далеко за пределами нашей Родины. Особенно его почитают в Греции, где строится много храмов в честь святителя Луки. Это связано с тем, что он реально помогает людям в исцелении от разных болезней», - рассказал митрополит Антоний.

Особо почитаемый на Закарпатье преподобный Алексий Карпаторусский, мощи которого также прибыли в столицу, «положил много трудов, чтобы восстановить Православие в Закарпатье после того, как стало возможным возвращение жителей края из унии в Православие», отметил владыка.

«Также к нам прибыли такие исповедники нашей Церкви как преподобный Кукша Одесский, преподобный Лаврентий Черниговский - святые, которые во время богоборческого периода, давления на православную веру не споткнулись, а свидетельствовали и помогали людям. Ибо Церковь Христова была создана для того, чтобы каждый человек помнил, что земная жизнь – это не все, ради чего мы рождаемся. Задача Церкви - подавать людям сигнал вечности», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что завтра верующие Украинской Православной Церкви будут молиться об укреплении своей веры, а также о мире и благополучии всей Украины.

«Завтра все мы пойдем крестным ходом, чтобы засвидетельствовать свою верность Богу и нашей Церкви, несмотря на давления и всю клевету, которая звучала в наш адрес в последние годы. Мы помолимся искренне, чтобы Господь помог каждому украинцу преодолевать все невзгоды и даровал нам мир и стабильность. И мы будем молиться за свою Родину, чтобы мы отошли от противостояний и трудились на благо и будущее нашего украинского народа», - отметил владыка Антоний.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибыли мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибыли мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, мощи атамана Петра Калнышевского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.