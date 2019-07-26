В УПЦ рассказали об особом смысле участия святынь во Всеукраинском крестном ходе

В Великом крестном ходе по случаю 1031-летия Крещения Руси будут присутствовать мощи святых, которые были исповедниками веры во время гонений, что очень важно для православных.

Об этом рассказал глава информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) в эфире телеканала «Интер», сообщает Центр информации УПЦ.

«Мощи 18-ти святых угодников Божиих имеют большое значение для всех христиан, ведь эти святые были исповедниками веры в такое время, когда власть преследовала людей за веру, – рассказал он. – Это такие исповедники, как преподобный Кукша Одесский, преподобный Алексий Карпаторусский, священномученик Владимир (Богоявленский), святитель Лука Крымский, Святогорские святые и другие. Эти угодники Божьи показали пример того, как нужно беречь Православную веру и держаться своей Церкви даже во времена испытаний».

По словам архиепископа Климента, присутствие таких святых рядом поддержит украинцев, которые лишились своих храмов.

«Это очень актуально для нас сегодня, когда многие верующие подвергаются давлению своей веры, когда они лишены своих храмов, где много лет молились, исповедовались, причащались. Поэтому участие этих святынь в Крестном ходе даст возможность нашим верующим укрепиться в вере, быть твердыми в своем исповедании Православия, как это было и в прошлые годы», – подчеркнул иерарх УПЦ.

Среди привезенных на крестный ход святынь будут также мощи святого Крестителя Руси благоверного князя Владимира, Стопа апостола Андрея Первозванного и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы: Почаевская, Зимненская, Касперовская, Святогорская, а также икона «Успение Богородицы» из Киево-Печерской лавры.

После Великого крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, и верующие смогут помолиться у них в любое время суток.

«Для нас важно, что Стопа апостола Андрея Первозванного – апостола, который, по преданию, еще до Крещения Руси проповедовал на нашей земле учение Христа, и по пророчеству которого на Киевских горах засияла благодать Божья, – которая находится уже более 100 лет в Одесском Свято-Успенском мужском монастыре, будет привезена монахами из Одессы в Киев, чтобы эта святыня согревала своей благодатью всех, кто соберется во время крестного хода», – сказал архиепископ Климент.