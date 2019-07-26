Войти | Зарегистрироваться
18:44

пятница,
26 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В экстренной медпомощи внедрят новую диспетчерскую систему

26.07.2019 / 18:12
Экстренная медицинская помощь будет работать на базе новой диспетчерской системы, средства на ее внедрение уже выделены регионам.

Об этом на брифинге 25 июля сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас в пилотном проекте по изменению систем оказания экстренной помощи есть финансирование, чтобы все регионы до конца года закупили и внедрили новую диспетчерскую систему, чтобы это базировалось на электронной и GPS-системе. Деньги уже выделены регионам, там уже проводят тендеры. Есть три диспетчерских системы, которые можно закупать, они уже работают в Украине", - сказала Супрун.

Она напомнила, что в 2019 году начался пилотный проект по изменению системы предоставления экстренной медицинской помощи, который проходит в пяти регионах и г. Киев. По ее словам, создана центральная база данных вызовов от диспетчерских систем, проведено обучение новых специалистов-парамедиков, а также обучение водителей машин экстренной помощи - экстренных медицинских техников, которые также могут оказывать медицинскую помощь, опубликованы новые протоколы оказания экстренной медицинской помощи.

Супрун сообщила, что со следующего года проект по изменению системы оказания экстренной медпомощи распространится еще на 6 регионов, через три года по новым правилам экстренная помощь будет работать по всей стране.

Источник 

Минздрав, Супрун, экстренная медпомощь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.