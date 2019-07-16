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В РПЦ увидели сходство политики относительно вопросов Церкви президента Черногории и бывшего президента Украины

16.07.2019 / 15:38
В РПЦ увидели сходство политики относительно вопросов Церкви президента Черногории и бывшего президента Украины
Фото: Президент Черногории Мило Джуканович и бывший президент Украины Петр Порошенко / Прямий Источник: РИА Новости
Архиерей заявил, что РПЦ считает своим долгом выступить в защиту Сербской Православной Церкви

Президент Черногории пытается повторить антицерковную политику экс-президента Порошенко по созданию «автокефальной Церкви».

Об этом  сказал глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщают «РИА Новости».

Архиерей напомнил, что Джуканович выступил инициатором законопроекта, по которому всю церковную собственность, построенную до 1918 года, необходимо национализировать.

«Цель этой национализации в том, чтобы отнять имущество у канонической Черногорской Церкви, которая является частью Сербского Патриархата, и передать его раскольничьей структуре, которая именует себя Черногорской Православной Церковью», – заявил он.

Митрополит Иларион добавил, что эту религиозную организацию «возглавляет лжемитрополит, там есть лжесвященники, и государство эту структуру, очень маргинальную, поддерживает».

Он отметил, что если поддержка продолжится, то «черногорский раскол может начать раздуваться так же, как в свое время раздулся украинский».

Архиерей заявил, что РПЦ считает своим долгом выступить в защиту Сербской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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