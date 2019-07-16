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В США три православных священника перешли из Константинопольского Патриархата в РПЦЗ

16.07.2019 / 15:53
В США три православных священника перешли из Константинопольского Патриархата в РПЦЗ
Фото: Sputnik Источник: Интерфакс
Как сообщалось, в ноябре прошлого года священник Марк Тайсон, настоятель Успенского храма в Блуфилде (США, Западная Вирджиния), перешел в РПЦЗ в знак протеста против «аморальных и неканонических действий патриарха Варфоломея в Украине»

Три греческих священника из США - Спиридон Бейли, Эммануэль Хадзидакис и Иоанн Маридакис - ушли из подчинения Константинопольского патриархата и присоединились к Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ).

Об этом сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на православный портал «Orthodox Christianity».

Отец Спиридон Бейли, проживающий в Англии, известен как автор нескольких книг, в том числе «Православие и царство Сатаны», «Древний путь» и «Путешествие на гору Афон», также он ведет популярную страницу в YouTube.

«Мое решение перейти в РПЦЗ было обусловлено рядом факторов. Некоторое время я был обеспокоен растущими модернистскими и экуменическими тенденциями в Константинополе. Однако действия на Украине убедили меня в том, что я должен уйти», - рассказал священник, которого цитирует издание.

Двумя днями ранее стало известно об уходе из юрисдикции Константинополя отца Иоанна Маридакиса: чтобы покинуть Константинопольский патриархат и присоединиться к РПЦЗ, он переехал с Крита в Америку, хотя не знает английского языка, и уже назначен помощником настоятеля монастыря Святого Антония.

Третий из упомянутых клириков, которые покинули «ряды Константинополя», отец Эммануэль Хадзидакис также известен как автор нескольких популярных книг, включая «Небесный банкет», назначен в церковь РПЦЗ в Техасе.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года священник Марк Тайсон, настоятель Успенского храма в Блуфилде (США, Западная Вирджиния), перешел в РПЦЗ в знак протеста против «аморальных и неканонических действий патриарха Варфоломея в Украине».

Источник: Inpress.ua
РПЦЗ
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