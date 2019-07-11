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В РПЦ дали понять читателям «Правмира», что портал перестал быть православным

11.07.2019 / 16:19
В РПЦ дали понять читателям «Правмира», что портал перестал быть православным
Скрин Источник: pravoslavie.ru
Ранее директор портала «Православие и мир» протоиерей Александр Ильяшенко публично заявил, почему он принял решение о выходе из состава редакции

Портал «Православие и мир» вызывает множество вопросов с точки зрения соответствия его содержания православному СМИ.

Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя выход из состава редакции «Православие и мир» директора портала - протоиерея Александра Ильяшенко, сообщает pravoslavie.ru.

«Мы разделяем те оценки деятельности портала «Правмир», которые даны протоиереем Александром Ильяшенко. В последнее время приходилось сталкиваться с публикациями, авторы которых публично придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации, а также и другими недопустимыми на православном ресурсе публикациями.

С сожалением сообщаю, что в Отдел поступают регулярные жалобы от верующих людей на деятельность портала «Правмир», задаются вопросы о том, насколько его содержание соответствует учению Православной Церкви», - сказал Вахтанг Кипшидзе.

Он также обратился к главному редактору издания – Анне Даниловой – с просьбой пересмотреть редакционную политику.

«Выход протоиерея Александра из редакции портала «Правмир» - это важный сигнал авторам и читателям данного СМИ, которое вопреки всему продолжает позиционировать себя как православное», - отметил Вахтанг Кипшидзе.

Ранее директор портала «Православие и мир» протоиерей Александр Ильяшенко публично заявил, почему он принял решение о выходе из состава редакции.

«Нынешнее издание перестало в полной мере соответствовать названию «Православие и мир».

Политика редакции, подчас не церковная и не православная, нанесла сильный удар по репутации «Правмира», с него ушли многие серьезные православные читатели и авторы. Подобные публикации ударяют и по моей личной репутации, ведь читатели имеют право думать, что это делается с моего ведома и одобрения.

Мои требования не встретили понимания со стороны редакции, поэтому нет моего благословения на деятельность, ставшую носить явно не православный характер», - заявил священник.

Он подчеркнул, что «в силу принципиального расхождения церковной позиции с редакционной политикой интернет-портала «Православие и мир», вынужден выйти из состава редакции и прекратить всякое сотрудничество, а также попросил больше не ассоциировать его с порталом.

Источник: Inpress.ua
церковь, православие
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