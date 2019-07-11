Российский корабль зашел в закрытый район проведения Sea Breeze

Об этом сообщает прессцентр Командования ВМС Украины.

"10.07.2019 Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря. Так, несмотря на Прибрежное Сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze 2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8 часов утра 10.07.2019 зашел в закрытый для плавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя на опасную ситуацию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" согласно международному протоколу, но прикинулся, что у него "проблемы со связью".

Данный факт является очередным поводом для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе, отмечают в пресс-службе.

Напомним, с 1 по 12 июля 2019 на юге Украины проходят украинско-американские учения "Sea Breeze - 2019" . В них принимают участие почти 3 тысячи военнослужащих из 19 стран.

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