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Митрополит Болгарской Церкви: Принять Томос ПЦУ – признать власть Фанара над всеми Церквями

11.07.2019 / 14:35
Митрополит Болгарской Церкви: Принять Томос ПЦУ – признать власть Фанара над всеми Церквями
Митрополит Гавриил Источник: News One
Об этом сказал митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская Православная Церковь)

В Православии не может быть так, чтобы власть над всеми Церквями принадлежала Вселенскому Патриарху.

Об этом сказал митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская Православная Церковь), сообщается в программе телеканала «News One» «Радар».

«Мы не можем согласиться с Томосом, потому что если принять этот Томос, это означает, что мы даем Вселенскому патриарху власть над всеми Церквями. У нас в Православии так не бывает», – подчеркнул болгарский иерарх.

Источник: Inpress.ua
церковь, Болгария, томос
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