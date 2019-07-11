Прихожане столичного Свято-Владимирского собора УПЦ КП призвали Евстратия Зорю к покаянию

В связи с заявлениями спикера ПЦУ Евстратия Зори, согласно которым болезнь изменила главу УПЦ КП Филарета, прихожане Киевского патриархата призвали иерарха ПЦУ покаяться.

Обращение прихожан Владимирского собора опубликовано на странице УПЦ КП в Фейсбук.

«Обращаются к Вам киевляне, прихожане Свято-Владимирского кафедрального патриаршего собора и других Киевских церквей, с большой болью в сердце и неописуемым возмущением, которые вызвали Ваши ложные статьи в интернете, о состоянии здоровья нашего «Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины» Филарета, – передали слова верующих УПЦ КП в Facebook. – В своих статьях Вы беззастенчиво ставите нашему Предстоятелю диагнозы, которые не соответствуют действительности. И это Вы делаете с одной целью – готовить сообщество к мысли, что Патриарх, имея столь почтенный возраст, уже не в состоянии управлять Церковью и заслуживает уйти на покой».

Люди заверили, что Филарет находится в добром здравии. И упрекнули во лжи «в виде Томоса», который, по их мнению, втянул Киевский патриархат «в пожизненное ярмо».

«И последовательно борется с ложью, которую Вы провозгласили народу Украины в виде Томоса, втянув нашу независимую Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата в пожизненное ярмо под названием "Православная Церковь Украины"», – добавили они.

Верующие возмущены неблагодарностью Зори и его действиями, а потому напомнили ему, что кроме суда человеческого есть и Божий суд.

«Патриарх вырастил и воспитал целую плеяду церковных деятелей, к которой принадлежите и Вы. Но, к сожалению, вместо сыновней благодарности, Вы поставили себя над Патриархом, да еще и представили себя врачом, который, вопреки клятве Гиппократа, может ставить и обнародовать позорные и ложные диагнозы относительно своего духовного отца, – заключили они. – Смеем настаивать, что Ваши действия очень позорные, чем характеризуют ваше новое образование – ПЦУ. Призываем Вас к покаянию. Не забывайте, что кроме человеческого есть еще и Божий суд».