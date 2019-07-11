Войти | Зарегистрироваться
12:11

четверг,
11 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Прихожане столичного Свято-Владимирского собора УПЦ КП призвали Евстратия Зорю к покаянию

11.07.2019 / 11:17
Прихожане столичного Свято-Владимирского собора УПЦ КП призвали Евстратия Зорю к покаянию
Верующие УПЦ КП Источник: Фейсбук
Верующие возмущены неблагодарностью Зори и его действиями

В связи с заявлениями спикера ПЦУ Евстратия Зори, согласно которым болезнь изменила главу УПЦ КП Филарета, прихожане Киевского патриархата призвали иерарха ПЦУ покаяться.

Обращение прихожан Владимирского собора опубликовано на странице УПЦ КП в Фейсбук.

«Обращаются к Вам киевляне, прихожане Свято-Владимирского кафедрального патриаршего собора и других Киевских церквей, с большой болью в сердце и неописуемым возмущением, которые вызвали Ваши ложные статьи в интернете, о состоянии здоровья нашего «Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины» Филарета, – передали слова верующих УПЦ КП в Facebook. – В своих статьях Вы беззастенчиво ставите нашему Предстоятелю диагнозы, которые не соответствуют действительности. И это Вы делаете с одной целью – готовить сообщество к мысли, что Патриарх, имея столь почтенный возраст, уже не в состоянии управлять Церковью и заслуживает уйти на покой».

Люди заверили, что Филарет находится в добром здравии. И упрекнули во лжи «в виде Томоса», который, по их мнению, втянул Киевский патриархат «в пожизненное ярмо».

«И последовательно борется с ложью, которую Вы провозгласили народу Украины в виде Томоса, втянув нашу независимую Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата в пожизненное ярмо под названием "Православная Церковь Украины"», – добавили они.

Верующие возмущены неблагодарностью Зори и его действиями, а потому напомнили ему, что кроме суда человеческого есть и Божий суд.

«Патриарх вырастил и воспитал целую плеяду церковных деятелей, к которой принадлежите и Вы. Но, к сожалению, вместо сыновней благодарности, Вы поставили себя над Патриархом, да еще и представили себя врачом, который, вопреки клятве Гиппократа, может ставить и обнародовать позорные и ложные диагнозы относительно своего духовного отца, – заключили они. – Смеем настаивать, что Ваши действия очень позорные, чем характеризуют ваше новое образование – ПЦУ. Призываем Вас к покаянию. Не забывайте, что кроме человеческого есть еще и Божий суд».

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, Зоря
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 июля
10 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.