Войти | Зарегистрироваться
15:38

понедельник,
17 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Евстратий Зоря считает, что действия Филарета (Денисенко) можно объяснить возрастными изменениями

17.06.2019 / 14:52
Евстратий Зоря считает, что действия Филарета (Денисенко) можно объяснить возрастными изменениями
ВВС Источник: 5 канал
Он подчеркнул, что УПЦ КП прекратила свою деятельность «согласно решению истинного Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15 декабря 2018 года»

Действия «почетного патриарха» Филарета (Денисенко) можно объяснить возрастными изменениями, характерными для людей преклонного возраста.

Об этом сказал архиерей ПЦУ Евстратий Зоря в интервью «5 каналу», комментируя ситуацию с созывом Поместного Собора УПЦ КП, который Филарет планирует провести 20 июня.

«Он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность Украинской Церкви, но, к сожалению, то его видение, которое он озвучил, оно очень далеко от реальности. И очень обидно об этом говорить, но от многих людей, это не мое личное впечатление, а от многих специалистов пришлось услышать, что их впечатление, что то, что происходит, в значительной мере связано с возрастными изменениями, которые характерны для преклонного возраста людей», – сказал Зоря.

Он подчеркнул, что УПЦ КП прекратила свою деятельность «согласно решению истинного Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15 декабря 2018 года», и никто, кроме самого Филарета и Белгородского митрополита Иоасафа Шибаева, не поддерживает предложенное «почетным патриархом» развитие событий.

Как сообщалось, 20 июня Филарет (Денисенко) собирается провести в Киеве Поместный Собор УПЦ КП, чтобы на нем «утвердить и в дальнейшем Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата». 

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, Филарет, Зоря
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июня
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.