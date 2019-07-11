В Черновицкой области глава сельсовета хочет передать землю УПЦ в пользование ПЦУ

В Черновицкой области глава сел Заволока и Михальче Захарий Шевчук 11 июля на 18 сессии сельского совета планирует вынести на голосование проект передачи земли под храмами Украинской Православной Церкви в постоянное пользование Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает Центр информации Украинкой Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

В епархии напомнили, что «продолжаются судебные дела по фактам принудительной перерегистрации работниками Черновицкой ОГА храмов УПЦ в селах Заволока и Михальча в новую религиозную организацию».

По информации пресс-службы епархии, «23 июня произошел захват Петро-Павловского храма УПЦ в селе Заволока и 79-летнего священника с общиной выбросили на улицу несмотря на договоренности с новыми владельцами дождаться решения суда».

«Именно им, этим "хозяевам", Захарий Шевчук планирует передать землю, на которой 24 года назад аримандрит Ювеналий построил храм», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что религиозная община Свято-Успенского храма села Михальча, у которой хотят отобрать землю, несмотря на любые незаконные решения, будет продолжать молитвенное стояние, которое верующие начали проводить еще в феврале.