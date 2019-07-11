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Рейтинг партий: три партии наращивают мощь, остальные теряют позиции

11.07.2019 / 10:46
Украинцы готовы провести в Верховную Раду 6 политических партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – "За Жизнь", "Европейская Солидарность", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Сила и Честь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Среди тех, кто определился, 48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 14,1% – за партию "Оппозиционная платформа – "За Жизнь", 9,2% – за партию "Европейская Солидарность", 6,2 % – за "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Также проходной барьер в 5% могут преодолеть (с учетом погрешности в 1,4% - ред.) партии "Голос" (4,4%) и "Сила и Честь" (4,1%).

Остальные партии, согласно опросу, не имеют шансов попасть в парламент.

Согласно опросу КМИС от 26 мая - 7 июня, "Слугу народа" поддерживали 48,5% опрошенных, "Оппозиционную платформу – "За жизнь" 11,8%, "Европейскую Солидарность" 8,1%, "Батькивщину" 7,8%, "Голос" 5,6% и "Силу и честь" 3,8%.

65,9% респондентов заявили, что точно или скорее собираются голосовать на выборах 21 июля в Верховную Раду, в т.ч. 48,8% точно собираются голосовать на них.

Опрос КМИС проходил с 25 июня по 7 июля. Методом личного интервью социологи опросили 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Напомним: выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг" от 29 июня - 3 июля, партию "Слуга народа" готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, "Оппозиционную платформу - За жизнь" (13,4%), "Европейскую Солидарность" (8,3%), "Голос" (7,2%) и "Батькивщину" (7,2%).

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выборы, партии, рейтинг партий
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