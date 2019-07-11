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Фонд госимущества через суд разблокировал большую приватизацию

11.07.2019 / 09:03
Фонд госимущества через суд разблокировал большую приватизацию
ФГИУ выиграл кассацию, которая разблокировала утверждение КМУ инвестиционных советников на Одесский припортовый завод, угольную компанию «Краснолиманская», завод «Электротяжмаш», «Индар» и Объединенную горно-химическую компанию.

Об этом сообщил и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров в Facebook.

"Кассационный апелляционный суд в составе Верховного суда поддержал позицию Фонда и отменил обеспечение в ничтожному иске Грант Торнтон, который фактически на год заблокировал процесс большой приватизации, запрещая Правительству утверждать отобранных инвестиционных советников", - написал Трубаров.

Уже 8 июля Фонд направил в Министерство экономического развития и торговли на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников, и как только будет согласование от Минэкономразвития и Министерства юстиции, этот проект можно будет выносить на заседание правительства.

Глава ФГИУ отметил, что само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку Одесского припортового завода (ОПЗ), угольной компании «Краснолиманская», завода «Электротяжмаш», «Индар» и Объединенной горно-химической компании к приватизации.

Трубаров также сообщил, что инвестиционным советником ОПЗ утверждена компания Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital. Советник угольной компании «Краснолиманская» - «Конкорд Консалтинг» в составе консорциума KPMG, «Бюро Маркуса», Redcliffe Partners. Советник завода «Электротяжмаш» - «KPMG Украина» в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting. Инвестсоветник Объединенной горно-химической компании - «BDO корпоративные финансы» в составе консорциума Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Инновационный центр «Экосистема»; советник «Индар» - «Конкорд Консалтинг» в составе консорциума Kreston GCG, «Бюро Маркуса», Redcliffe Partners.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 16 января утвердил перечень объектов большой приватизации. Среди компаний, которые будут выставлены на продажу, есть ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, Национальная акционерная компания "Украгролизинг" и другие.

В 2019 году от приватизации государственный бюджет должен пополниться на 17 млрд грн.

Источник 

приватизация, Верховный суд, Фонд госимущества
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