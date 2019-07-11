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ЦИК рассказала "Слуге народа" о двойном гражданстве кандидатов
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Россия официально приостановила действие ДРСМД
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Европарламент избрал нового главу
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РФ угрожает неуплатой большей части долга Совету Европы
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14 российских подводников погибли на глубоководном аппарате из-за пожара
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Фонд госимущества через суд разблокировал большую приватизацию11.07.2019 / 09:03Последние новости рубрики
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Кабмин предлагает Раде направить 1 млрд гривен на зарплату шахтерам
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Кабмин направил 3 млрд гривен на поддержку малых городов
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АМКУ открыл дело против "Укроборонпрома" и оффшорной компании по покупке "Мотор Сич"
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Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году
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Гройсман: цена газа для населения осенью расти не будет
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