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На Киевщине священник и его приход, который ранее перешел в ПЦУ, вернулся в УПЦ

08.07.2019 / 16:28
На Киевщине священник и его приход, который ранее перешел в ПЦУ, вернулся в УПЦ
Встреча с митрополитом Бориспольским Антонием Источник: Центр информации УПЦ
О возвращении в Церковь священник и прихожане заявили на встрече с митрополитом Бориспольским Антонием

Ранее запрещенный в священнослужении за уклонение в раскол (переход в ПЦУ, - ред.), священник Николай Брега 8 июля принес покаяние и выразил желание вернуться в лоно Украинской Православной Церкви.

Вместе со своим священником в лоно Церкви вернулись и прихожане Свято-Успенского храма села Морозовка Киевской области, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).

О возвращении в Церковь священник и прихожане заявили на встрече с митрополитом Бориспольским Антонием.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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