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Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

08.07.2019 / 16:46
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что он и его команда делают всё для скорейшего освобождения удерживаемых в плену в Российской Федерации украинских военных моряков.

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - сказал он в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019".

Источник 

зеленский, пенные моряки
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