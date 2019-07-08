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В Луцке ко дню православной семьи провели праздничный концерт

08.07.2019 / 16:46
В Луцке ко дню православной семьи провели праздничный концерт
Луцк Источник: Центр информации УПЦ
На территории кафедрального собора Всех Святых земли Волынской в Луцке состоялся праздничный концерт в честь православной семьи

Накануне дня памяти покровителей православной семьи святых Петра и Февронии, 7 июля, на территории кафедрального собора Всех Святых земли Волынской в Луцке состоялся праздничный концерт в честь православной семьи, верности и любви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, концерт начался с молитвы и духовных песнопений, которые выполнил архиерейский хор кафедрального собора под руководством Марии Вислоцкой.

К организации праздника присоединились глава отдела по делам семьи Волынской епархии протоиерей Петр Базюк, сестры милосердия православного сестричества святых Жен Мироносиц, которое действует при кафедральном соборе, и дети священников и прихожан, посещающих занятия воскресной школы "Ника" .

«Во время концерта маленькие участники пели песни, рассказывали стихи и приветствовали всех присутствующих с днем православной семьи. По окончании концерта с заключительным словом ко всем присутствующим обратился протоиерей Петр Базюк, который поблагодарил всех, кто помог организовать празднование, а также прихожан, которые получили массу положительных эмоций от подготовленного концерта», - рассказали в епархии.

Также отец Петр пожелал, чтобы каждая православная семья «всегда находилась под молитвенным покровительством святого Петра и Февронии, которые и сейчас продолжают возносить свои молитвы перед престолом Всевышнего за каждую православную семью».

По завершении концерта сестры милосердия угостили гостей и участников праздничного действа сладкими подарками.

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ
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