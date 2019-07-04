Войти | Зарегистрироваться
14:18

четверг,
04 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

РФ угрожает неуплатой большей части долга Совету Европы

04.07.2019 / 13:30
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ может не платить долг Совету Европы за часть 2017 и 2018 год, поскольку тогда делегация не принимала участия в работе ПАСЕ.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген ранее сообщил, что РФ перечислила весь взнос за текущий год - около 33 миллионов евро - на счета Совета Европы.

Он выразил уверенность, что РФ погасит долги за 2017 и 2018 годы, которые составляют 55 млн евро плюс проценты.

Как сообщалось, на прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.

В ответ на это в РФ назвали решение ПАСЕ первым шагом к признанию Крыма российским.

Источник 

долг, РФ, Совет Европы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.