Войти | Зарегистрироваться
11:20

вторник,
10 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Сумма требований РФ к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд

10.12.2019 / 09:43
Сумма требований России в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам номинальной стоимостью $3 млрд, по расчетам российской стороны, с учетом начисленных процентов в настоящее время составляет порядка $4,5 млрд.

Такая оценка приведена в сообщении Минфина РФ о начале в Верховном суде Великобритании четырехдневных слушаний по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями - компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ, на решение Апелляционного суда Англии, который отклонил все, кроме одного, аргументы Украины по неисполнению ее обязательств по евробондам. Речь идет о доводе Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны. Одновременно с этим суд рассмотрит жалобу Украины в связи с отклонением остальных ее аргументов.

"Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу трасти (The Law Debenture - ред.) и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно. РФ сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти", - отмечается в сообщении.

Источник 

долг, евробонды, РФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 декабря
9 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.