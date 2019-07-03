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14 российских подводников погибли на глубоководном аппарате из-за пожара

03.07.2019 / 19:32
Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - ИФ) возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - добавили в ведомстве.

Источник

Россия, гибель моряков, Североморск
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