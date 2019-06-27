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Зеленский согласовал документы, которыми установлен порядок применения ВСУ и других составляющих сил обороны

27.06.2019 / 15:25
Президент Украины Владимир Зеленский в среду рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам заслушивания доклада начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Эти документы, в частности, определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил и других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Зеленский указал на необходимость интенсификации внедрения мероприятий реформы в сфере обороны.

"Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ", - отметил президент.

Также Зеленский подчеркивает, что с 2020 года в Украине должен начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил Украины, прежде всего, в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал он по итогам заслушивания доклада начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба президента.

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ВСУ, Зеленский
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