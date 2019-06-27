В РПЦ подняли «украинский вопрос» лично перед Предстоятелем Элладской Церкви

Глава Отдела Внешних Церковных Связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) 26 июня обсудил «украинских церковный вопрос» с Предстоятелем Элладской Православной Церкви Архиепископом Иеронимом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на издание «Ромфея», встреча состоялась в здании Священного Синода Элладской Православной Церкви, в афинском монастыре Петраки.

Также сообщается, что «в братской обстановке состоялся обмен мнениями, в ходе которых обе стороны подчеркнули важность единства Православной Церкви».

Как сообщалось ранее, 24 июня митрополит Иларион (Алфеев) встретился с архиереем Элладской Православной Церкви митрополитом Пирейским Серафимом. Владыки также обсудили вопрос украинской «автокефалии».