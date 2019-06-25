Представители Поместных Православных Церквей - Митрополит Онуфрий возглавляет истинную Церковь, в которой человеку можно спастись

В Киево-Печерской лавре идут торжества в честь Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия - дня ангела, 5-летия интронизации на кафедре Киевских Митрополитов и 75-летия.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на праздничные богослужения прибыли тысячи верующих, а также иерархи Поместных Православных Церквей.

Все прибывшие в Украину делегации Поместных Церквей выразили единогласную поддержку верующим УПЦ и Митрополиту Онуфрию. В своих поздравлениях накануне праздника представители мирового Православия отметили стойкость и мудрость Предстоятеля УПЦ, а также – его особую роль в сохранении единства Православия во всем мире.

Данные комментарии Центр информации УПЦ записал вечером 24 июля в Киево-Печерской лавре.

Митрополит Тамасосский Исаия (Кипрская Православная Церковь)

«МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ – ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ НАС»

«Для нас Митрополит Онуфрий – человек, который вдохновляет нас. Ибо это человек, который несет свой архипастырский крест очень смиренно и в крепкой молитве. Для каждого архиерея православного мира он является ярким примером смиренного и доброго архипастыря.

Мы прибыли сюда, чтобы поддержать владыку Онуфрия, который несет свой крест во время событий, которые очень травмируют единство Православной Церкви. Прибыли, чтобы подчеркнуть наше единство с Украинской Православной Церковью, уверить Митрополита Онуфрия в нашей искренней поддержке и помолиться, чтобы скоро завершились проблемы. Наш Блаженнейший архиепископ Хризостом уже принял инициативу помочь и стать посредником решения этой проблемы и мы ждем, чтобы эта инициатива наконец была успешна.

Для мирового Православия владыка Онуфрий играет важную роль. Все его знают как доброго и смиренного архипастыря, и мы уверены, что Господь услышит его молитвы о единстве канонической УПЦ. Мы желаем ему много и много благих лет!».

Митрополит Карфагенский Мелетий (Александрийская Православная Церковь)

«МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО В ЦЕРКВИ НЕТ МЕСТА ДЛЯ ПОЛИТИКИ»

«С великой радостью я нахожусь сегодня в Киеве, представляя Блаженнейшего Патриарха Александрийского и всея Африки Феодора ІІ, и имею радость и честь передать приветствия от Предстоятеля Александрийской Православной Церкви Митрополиту Онуфрию, который празднует день своего небесного покровителя.

Наше пребывание сегодня здесь является поводом засвидетельствовать наше литургическое единство с Украинской Православной Церковью и выразить поддержку канонической Украинской Православной Церкви.

Предстоятель Александрийской Церкви жил десять лет в Одессе. Как экзарх, знает очень хорошо менталитет, культуру, а также проблемы украинского народа. Он молится о разрешении той церковной проблемы, которая беспокоит православных христиан вашей страны, и вместе с Предстоятелями других Православных Церквей ищет решение украинской церковной проблемы.

Любая проблема решается через диалог и молитву. Мы должны помнить, что в Церкви нет места для политики. Мы должны следовать канонам Церкви и таким образом решать ее проблемы.

Я желаю, чтобы мир пришел на украинскую землю. Вы являетесь благочестивым народом. Я вижу благоговение и благочестие вашего народа, который берет благословение и просит меня о молитвах о мире. Вы достойны мира и прогресса!».

Епископ Гайновский Павел (Польская Православная Церковь)

«УКРАИНЦЫ В ВАРШАВЕ ПОДХОДЯТ И БЛАГОДАРЯТ ЗА ТО, ЧТО МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ МИТРОПОЛИТА ОНУФРИЯ»

«По благословению митрополита Варшавского и всея Польши Саввы наша делегация приехала сюда из Польши на празднования 75-летия Блаженнейшего Онуфрия и его именин.

Позиция нашей Церкви не меняется, поскольку учения о Церкви не меняются. На Втором Вселенском Соборе в Константинополе в 381 году была принята вторая часть Символа Веры, где сказано: «Верую во Единую Святую, Апостольскою и Соборную Церковь». И мы признаем, что есть только одна Православная Церковь, и в Украине также есть одна Церковь, где есть благодать Духа Святого, есть преемственность апостолов, есть благодать Святых Таинств.

Мы понимаем, насколько тяжелой сегодня является ситуация для православных в Украине. Как первые христиане не отрекались от Христа и шли ради Него на муку, так не отрекаются от Христа сегодня Митрополит Онуфрий и его паства. И мы очень благодарны Митрополиту Онуфрию, что он бережет чистоту веры и остается верным Христу до конца.

Нам очень приятно, когда украинцы в Варшаве подходят и благодарят за то, что мы поддерживаем Митрополита Онуфрия. Пребывая за границей верующие украинцы не забывают о своей вере и своем Митрополите.

Мы желаем, чтобы Господь давал силы Митрополиту Онуфрию в мире и благоденствии управлять Единой Канонической Церковью».

Епископ Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь)

«БЛАЖЕННЕЙШИЙ МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ - ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР УКРАИНЫ»

«Блаженнейший Митрополит Онуфрий Киевский и всея Украины - духовный лидер православных людей, которые живут в Украине. Сегодня Поместные Православные Церкви собрались на его юбилей, на его день Ангела, на его 5-летие возглавления Украинской Православной Церкви, и 75-летие, которое грядет. Чтобы совместно помолиться, отметить его монашеский и духовный подвиг, который свидетельствует, прежде всего, истину Православной многострадальной веры здесь, в Украине, где Церковь гонимая, как в апостольские времена.

Блаженнейший Митрополит мудро руководит своей Церковью, епископатом, духовенством, и наставляет на истинный путь. Для нас, Поместных Православных Церквей, он является столпом истины и утверждения Православия. Мы все сегодня находимся здесь под покровом Киево-Печерских святых, в стенах этой древней Лавры, откуда началась Святая Русь, купели Днепра, где принял Православие весь русский народ. Эта кафедра, это место особо значимое, потому что здесь начались истоки русского Православия. Блаженнейший Митрополит хранит веру Православную. Мы его от всей души уважаем, любим и чтим за мудрую духовную политику. Миллионы православных верующих в Украине знают, любят и уважают Украинскую Православную Церковь под омофором Блаженнейшего Онуфрия. Для всех гостей, которые находятся здесь, для нас другого Православия в Украине нет, кроме этого, которое возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий. И никакие структуры, сформированные Константинополем, не признаем.

Потому что все те лидеры так называемой новой Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины, - ред.), не являются духовными лидерами. Они являются никем, потому что у них нет апостольского преемства. Некоторые из них были осуждены Церковью, извергнуты из сана церковного, преданы анафеме, и в них нет благодати, и все те таинства и действа которые они совершают, для нас, православних, являются неканоническими.

Я хочу еще раз, от всей полноты Сербской Православной Церкви, от Его Святейшества Патриарха Сербского Иринея, от Священного Синода Сербской Православной Церкви, епископата, верующих людей, пожелать украинскому православному народу - благодатной помощи Божией, терпения, мира и согласия. И, прежде всего, сохранения веры православной, тех истоков, откуда началось Православие на древней Киевской Руси. Чтобы это Православие, которое веками созидалось здесь, между этими святынями, Киево-Печерскими угодниками, которое находится в каноническом единстве со всеми Поместными Церквями, осталось навеки, и торжествовало. Чтобы Бог и благодать Святого Духа, всегда изливалась на Церковь Божию, на истинное Православие, на Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Дай Бог ему долгоденствия, чтобы он право правил словом Христовой Истины.

Мы, все Поместные Православные Церкви, стараемся как-то решить эту проблему (церковного единства, - ред.). Для решения этой проблемы, конечно, нужно соборное решение, этого не может один человек решать, это должны решать все Поместные Православные Церкви, нужен консенсус. Мы знаем, что на сегодняшний день, ни одна из Поместных Православных Церквей не признает то, что сделал Константинополь. Диалогом и общением можно что-то решать».

Митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская Православная Церковь)

«ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ, ЭТО ТА ЦЕРКОВЬ, В КОТОРОЙ МОЖНО СПАСТИСЬ»

«В трудные для УПЦ дни Господь дал великого иерарха. В трудные минуты Господь посылает великих людей для того, чтобы они могли сохранить Церковь и пройти путь испытаний и гонений. Владыку Онуфрия я знаю со времени моего обучения в Троице-Сергиевой лавре. Я учился, а он был в Лавре экономом. У меня самые прекрасные воспоминания, он настоящий монах. Наша дружба осталась, общение во Христе продолжается. Очень был рад, когда владыку избрали на кафедру Киевских Митрополитов, хотя я знаю, что для него это тяжелый крест - быть первоиерархом УПЦ сейчас. Но мы видим, что он с любовью и терпением справляется, ведет Церковь по трудному тернистому пути.

Я здесь по решению Священного Синода Болгарской Церкви, по благословению Патриарха Неофита и по приглашению владыки Онуфрия. Попросил у Патриарха, если можно, чтобы я был одним из представителей Болгарской Церкви на юбилее Митрополита Онуфрия. Я очень рад встретится с ним, рад встретить многих иерархов УПЦ.

Мы желаем прекрасному украинскому народу, этой прекрасной стране - процветания. Желаем, чтобы раскол закончился как можно скорее, чтобы ваша Церковь обрела покой. Истинная каноническая Церковь в Украине – это та Церковь, которую возглавляет Митрополит Онуфрий, это та Церковь, которая имеет Божию благодать. А если в Церкви нет Божией благодати, то нет никакого смысла, потому что в ней невозможно спастись. Слава Богу, что Господь помогает, что в Украине люди спасаются, что они держатся Православной Церкви. Желаю всем помощи Божией, желаю, чтобы во Христе все были вместе и боролись».

Протоиерей Назарий Полатайко (Православная Церковь в Америке)

«АМЕРИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВМЕСТЕ СО ВСЕМ ПРАВОСЛАВНЫМ УКРАИНСКИМ НАРОДОМ ПРАЗДНУЕТ ЭТОТ ДЕНЬ»

Американская Православная Церковь, по благословению нашего Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Петра, приветствует всю украинскую паству с Днем Ангела вашего Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, и с его наступающим 75-летием. Американская Церковь вместе со всем православным украинским народом празднует этот день. Блаженнейший владыка Онуфрий любимый всем православным миром и особенно нами, православными Америки, как известный духовник, молитвенник. Мы искренне поздравляем его, и просим его молитв и о Православной Церкви Америки, и о тех украинцах, которые проживают сейчас в Америке, и о мире в этом мире.

Православная Церковь в Америке на сегодняшний день признает единого Предстоятеля УПЦ - это Блаженнейший Митрополит Онуфрий и поэтому мы приехали его приветствовать.

В трудное для Украины и для Церкви время Митрополит Онуфрий является именно тем, кто нужен, потому что он молится, а все остальное Господь управит.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 25 июня, на площади перед Успенским собором состоялась праздничная Божественная литургия.

Приняли участие в торжествах и выразили поддержку Предстоятелю УПЦ делегации Поместных Православных Церквей: Александрийской Церкви: митрополит Карфагенский Мелетий, Иерусалимской Церкви: митрополит Вострский Тимофей, Русской Церкви: митрополит Сингапурский Сергей и митрополит Корсунский Антоний, Румынской Церкви: архимандрит Афанасий (Янош), протоиерей Иоанн Пицура и протосингел Игнатий Бочкорек, Сербской Церкви: епископ Моравичский Антоний, Болгарской Церкви: митрополит Ловчанский Гавриил и протоиерей Любомир Казашки, Кипрской Церкви: митрополит Тамасосский Исаия, архимандрит Иероним (Пилиотис), иеромонах Варнава (Хрисанф) и протопресвитер Феодор Стилиан, Польской Церкви: епископ Гайновский Павел и протоиерей Андрей Левчак, Чешской Церкви: архиепископ Пражский Михаил, Православной Церкви в Америке: протоиерей Назарий Полатайко.