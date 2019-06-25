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Путин отменил запрет на транзит украинских товаров

25.06.2019 / 15:55
Президент РФ Владимир Путин отменил запрет на транзит украинских товаров по территории России в третьи страны. Об этом говорится в указе российского президента.

Согласно документу, товары из Украины могут перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом. Транзит будет разрешен "при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов". Изменения вступают в силу с 1 июля.

Напомним, Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на перевозку товаров, которые включены в санкционный список. По мнению украинской стороны, данный запрет является неоправданным и носит дискриминационный характер. В частности, Россия этим запретом нарушила обязательства, взятые в рамках Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной торговли.

Мировая организация торговли (ВТО) поставила точку в споре Украины и России о запрете транзита украинских товаров в страны Средней Азии по территории РФ. В частности, в ВТО признали правомерность действий российской стороны по блокированию поставок в конце 2015 года в связи с "чрезвычайной ситуацией" в отношениях между двумя странами. Но при этом эксперты ВТО решили, что зеркальные украинские санкции - оправданы, поскольку наша страна также руководствовалась вопросами национальной безопасности.

Источник 

Путин, РФ, украинские товары
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