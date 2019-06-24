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Трамп продлил санкции против КНДР еще на год

24.06.2019 / 12:58
Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что санкции продлили в связи с тем, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, являют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов

Впервые санкции были введены в 2008 году, после чего ежегодно продлевались. Они в первую очередь предполагают экономические ограничения вроде блокировки счетов и транзакций из страны.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут искать способы, чтобы нарастить санкции, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки ввели финансовые санкции против российской небанковской кредитной организации "Русское финансовое общество" в связи с нарушением ею режима санкций против Северной Кореи.

Источник 

США, санкции, КНДР, Трамп
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