Тегеран предостерег США от развязывания войны

"Если случится война, ее масштабы и продолжительность будут непредсказуемыми", - цитирует слова Рашида иранское агентство Фарс.

Он отметил, что "администрация Трампа должна ответственно отнестись к защите жизней американских солдат".

Отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

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