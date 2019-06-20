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Дипломы Почаевской духовной семинарии в этом году получили 62 выпускника

20.06.2019 / 12:28
Дипломы Почаевской духовной семинарии в этом году получили 62 выпускника
Почаевская лавра Источник: Центр информации УПЦ
В Почаевской духовной семинарии состоялся 26-й выпуск

В Почаевской духовной семинарии 18 июня состоялся 26-й выпуск.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт семинарии, в этом учебном году Почаевскую духовную семинарию закончили 62 студента: 32 студента дневного отделения и 30 студентов заочного, среди которых 16 - в священном сане.

Окончание учебного заведения выпускники отметили праздничным богослужением в Успенском соборе Почаевской лавры, которое возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

После праздничной литургии в Успенском соборе был отслужен благодарственный молебен, а преподаватели и воспитанники семинарии поклонились святыням обители: чудотворной иконе Богматери, мощам святых угодникив Иова и Амфилохия Почаевского и Стопе Божий Матери.

После торжественной части, на которой выпускникам зачитали поздравления от Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия, студенты получили дипломы об окончании учебного заведения. Студентам семинарии, которые в течение учебного года показали отличные результаты в учебе, вручили памятные подарки.

Источник: Inpress.ua
выпускники, УПЦ, Почаевская семинария
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