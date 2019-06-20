Войти | Зарегистрироваться
13:39

четверг,
20 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

11 представителей Поместных Православных Церквей приедут в Киев поддержать Митрополита Онуфрия

20.06.2019 / 12:43
11 представителей Поместных Православных Церквей приедут в Киев поддержать Митрополита Онуфрия
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Аккредитацию представителей СМИ проводит Центр информации УПЦ

В Киево-Печерской лавре 25 июня состоятся торжества в честь Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия: день Ангела; 5 лет интронизации на посту Предстоятеля УПЦ; 75-летие Почетные гости – представители 11 Поместных Православных Церквей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в Киево-Печерской лавре в Успенском соборе, в правом пределе в честь святого апостола Иоанна Богослова, 25 июня в 07.45 начнется брифинг с представителями 11 Поместных Православных Церквей, которые прибудут в Украину по случаю торжеств в честь Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В брифинге примут участие: управляющий делами УПЦ митрополит Антоний; представители 11 Поместных Православных Церквей (список будет предоставлен аккредитованной прессе дополнительно). Зарубежные архиереи расскажут о важности личности Митрополита Онуфрия в мировом Православии, выразят ему свою поддержку; также выскажут мнение о религиозной ситуации в Украине и дадут оценку «украинскому религиозному вопросу» в контексте мирового Православия.

В 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. После чтения Евангелия, около 10.30 – 11.00, Митрополит Онуфрий обратится к многочисленным верующим – прихожанам, паломникам, гостям торжеств, - со словом проповеди. Накануне, 24 июня в 17.00, состоится вечернее Богослужение.

Аккредитацию представителей СМИ проводит Центр информации УПЦ по телефону: (066) 095 14 76. Вход на брифинг по удостоверениям СМИ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.