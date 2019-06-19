Зеленский в Берлине: мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас

Об этом говорится в сообщениях в Twitter Администрации главы украинского государства и посла Украины в Германии Андрея Мельника

"Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет", - отметил Зеленский на встрече с председателем Бундестага.

Мельник назвал эту встречу в Берлине "чрезвычайно позитивной".

"Шойбле отметил: санкции против России должны быть продолжены до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на Востоке Украины", - передает посол содержание этого разговора.

Также Админстрация президента сообщает, что Зеленский информировал Шойбле о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента.

В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмену депутатской неприкосновенности.

"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - указал президент.

Также отмечается, что во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников.

По словам Зеленского, обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

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