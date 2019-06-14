Топ-5 причин трудовой миграции из Украины

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса Барометр счастья в Украине, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

Отмечается, что в этом году интегральный показатель барометра составил 2,61 баллов из 5 возможных по шкале Лайкерта (0,14 баллов по сравнению с прошлым годом).

Ключевые факторы, которые оценивали респонденты - это: уровень доходов, текущая работа, системы здравоохранения и образования, социальная жизнь и досуг, безопасность, соблюдение прав, экология и общий опыт жизни в Украине.

Так, оценки системы здравоохранения разделились: 58% опрошенных не удовлетворены состоянием системы, при этом 42% оценивают отечественную медицину удовлетворительно или положительно.

Довольных системой образования оказалось почти 52%, при этом 48% отметили, что полностью или частично не удовлетворены ею.

72% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности в стране и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего, 62% отрицательно оценивают правовое поле и регулирования в стране, в частности в контексте отсутствия дискриминации и уровня демократических свобод.

"Ассоциация уже второй раз проводит собственное исследование уровня счастья украинцев, и второй раз результат индекса оказывается в отрицательной плоскости. Наши данные подтверждаются и мировыми отчетами, так, согласно World Happiness Report, Украина занимает 133 место из 156 стран, а, следовательно, входит в тридцатку самых несчастных стран мира", - отметили в Ассоциации.

Эксперты подчеркивают, что это мощные сигналы того, что страна нуждается в комплексных структурных изменениях и реформах. Государство должно обеспечить базовые потребности граждан чувствовать себя безопасно и материально защищенными.

Также отмечается, что по данным Госслужбы статистики, с началом войны на Востоке в 2014 году около 1,3 миллиона украинцев мигрировали в другие страны. Как следствие, возникла ощутимая проблема трудовой миграции для страны в целом и нехватка профессионалов в корпоративном и промышленном секторах, которую остро чувствует бизнес.

Чтобы преодолеть этот негативный тренд, необходимые согласованные действия власти, бизнеса, гражданского общества, международных организаций, убеждены в Ассоциации.

"От власти ожидается повышение минимальной заработной платы (вместе с отвязки размера заработной платы от всех отчислений), повышение уровня безопасности (эффективная полиция и армия), улучшение правовой среды и правосудия в Украине, продолжение реформы здравоохранения, решение экологических проблем", - подчеркнули эксперты.

Бизнес же в состоянии стимулировать персонал повышением заработной платы, переходом на "белую" зарплату, внедрением медстрахования и других социальных гарантий, обеспечением безопасных и комфортных условий труда и возможности сотрудников к развитию и неформальному обучению, добавили в ЕБА.

Напомним, что за прошлый год объемы денежных переводов от заробитчан в Украину составляли 14 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2017 году.

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