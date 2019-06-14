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Вопрос нового прохождения через Керченский пролив пока не стоит, но Киев не собирается сдавать там свои позиции

14.06.2019 / 17:23
Украина не намерена сдавать позиции в Керенском проливе, но вопрос нового прохождения через него украинских сил пока не стоит.

Об этом заявляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал он в интервью изданию "BBC Украина", опубликованном в четверг.

Хомчак отметил, что сначала нужно разобраться с актом агрессии России, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

"Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - напомнил он.

По его словам, уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, потому что "РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации". "Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив", - сказал Хомчак.

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Керченский пролив, Хомчак
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