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И.о. главы СБУ Баканов рассказал о российском гражданстве жены

14.06.2019 / 13:29
Жена и.о. главы СБУ Ивана Баканова Оксана имеет российское гражданство, однако находится в процессе оформления украинского.

Об этом говорится в заявлении Баканова, которое распространила пресс-служба СБУ.

"Моя спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне", - уверяет Баканов.

Он рассказал, что его жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России и при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ.

"Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. В то же время, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - говорится в заявлении.

Баканов отметил, что жена не посещала территорию РФ с 2013 года.

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера президента", - заявил зампредседателя СБУ.

Он подчеркнул, что его жена "имеет стойкую проукраинскую позицию".

Напомним: 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.

20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.

Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.

11 июня стало известно, что Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.

СМИ сообщали, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете.

11 июня в Администрации президента заявили, что звание лейтенанта первому заместителю главы СБУ Ивану Баканову дали для того, чтобы у него был доступ к секретной информации.

Источник

российское гражданство, Баканов
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