Запорожский митрополит УПЦ рассказал о святителе Луке Крымском, мощи которого прибыли в Покровский собор

В день памяти святителя Луки Крымского, 11 июня, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука возглавил праздничное богослужение в Покровском архиерейском соборе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, перед началом богослужения в собор была доставлена десница преподобного Луки.

«Святитель был и остается для нас примером пастыря доброго, который душу свою положит за стадо свое. Он не оставил после себя многотомных богословских трактатов, но оставил после себя огромное эпистолярное наследие и многочисленные воспоминания современников, в каждом из которых слова благодарности. Все это благодаря тому, что он был не на словах, а на деле тем истинным пастырем, который готов ради стада своего претерпеть жесточайшие мучения и страдания. Он всегда помнил, какой высокой ценой заплачено за спасение рода человеческого, ценой ужаснейших страданий крестных, ценой Крови Богочеловеческой», - сказал митрополит Лука.

Он рассказал, чему православные должны учиться у святого.

«Мне бы хотелось, чтобы мы любили его за твердость в вере и за ту любовь, которой он щедро делился со всеми, кто приходил к нему. Чтобы мы учились у него такой любви и делились ею со всеми, кто рядом с нами. На его долю выпало немало испытаний, измен и предательств, но при этом его сердце не зачерствело и не загрубело. Более того, он всегда молился за тех людей, кто его предавал, мучил и пытал в тюремных камерах», - сказал владыка.

Запорожский митрополит пожелал священникам быть примером для прихожан.

«Будем примером для своей паствы. Будем теми сеятелями, которые делают все, чтобы зерно упало в подготовленную почву. Быть хорошим сеятелем, – значит быть достойным проповедником Христа. Сейчас, как и во времена святителя Луки, многие ищут духовной поддержки. У таких людей пока мало веры, но очень много надежды. Обмануть надежду легко, а вот заслужить любовь – трудно. Святитель Лука является для нас убедительным примером именно заслуженной любви со стороны верующих. Он близок нам, как никто другой, – не только хронологически, но и духовно. У нас один Бог, одна Родина, одна боль. Если перефразировать слова святителя, в служении Богу вся наша радость, вся наша жизнь, ибо глубока наша вера, ибо живо и реально общение с Богом любящих Его. «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» – говорил апостол Павел.

Святитель Лука на практическом опыте своей жизни показал, что можно быть несгибаемым, имея веру во Христа. За ним – тысячи спасенных жизней, тысячи спасенных душ», - подытожил митрополит Лука.