Дела в отношении Минска: у Зеленского не понимают, чем руководствуется Луценко

Об этом 10 июня на брифинге заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Вопрос уголовных дел, возбужденных Луценко, конечно должен быть ко второму президенту Украины, однако наша позиция такова, что мы не понимаем, какими основаниями руководствовался генеральный прокурор, когда открывал эти дела", - сказала пресс-секретарь Зеленского.

По ее словам, на прошлой неделе глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма объяснил подробно все вопросы относительно своих слов об "экономической блокаде на Донбассе" и "обстрелах в ответ".

"Нас удивляет, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, а также крупнейшей государственной компанией и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - пояснила Мендель.

7 июня Луценко заявил, что зарегистрировал 3 уголовных дела о государственной измене, подготовке к финансированию террористов и подготовку к препятствованию украинской армии.

Соответствующее решение генпрокурор принял после заседания ТКГ в Минске, однако не назвал ни одной фамилии и не уточнил, по каким именно заявлениями он открыл дела.

Глава ГПУ пояснил, что у него вызвало возмущение "предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника".

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".

Однако позже Кучма объяснил, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов.

Также сообщалось, что ТКГ на заседании в Минске должна обсудить предложение Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Сам политик сказал, что Донбасс не находится в экономической блокаде.

7 июня, после нарушений боевиками режима тишины, гибели 2 украинских военных и еще 8 пострадавших, президент Владимир Зеленский сказал, что обстрелы боевиков свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

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