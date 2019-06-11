Кипрский священник поддержал верующих захваченных храмов УПЦ

Секретарь Тамасосской епархии Кипрской Православной Церкви архимандрит Нектарий (Бакопулос) рассказал, что поражен верой гонимых активистами ПЦУ прихожан канонической Церкви.

«Я был поражен как священник, поражен той верой, тем благоговением ваших верующих, которые я увидел. Видно, что трудности, которые создает диавол внутри Церкви, дают верующим возможность, чтобы они развивались, возносились духовно. Более сильно переживать их отношения с Богом», – сказал архимандрит Нектарий. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам священника Кипрской Церкви, он пережил умиление и ощутил особенную благодать, когда по благословению митрополита Тамасосского Исаии (Киккотиса) служил с общиной захваченного храма в одной из сельских хат.

«Мое личное общение с прихожанами и с жителями этих приходов меня утвердили в том, что эти люди имеют глубокую веру. Что они преданы Церкви. Что они доверяют Церкви. Что они верят в свою Церковь. <...> Я действительно пережил умиление, пережил особенную благодать и увидел веру, сильную веру верующих. Все это произошло во время Божественной литургии с особенным благоговением, благодарением», – отметил архимандрит Нектарий.

Это действительно настоящая вера и настоящие отношения людей с Богом, подчеркнул он.

«Я возвращаюсь на Кипр, обогащенный духовным опытом и всем тем, что я увидел. И я все это передам там. Чтобы и там верующие наши тоже услышали, что происходит в Украинской Православной Церкви», – заключил священнослужитель Кипрской Православной Церкви.

Как сообщалось, 6 июня архимандрит Нектарий поддержал верующих Ровенской епархии УПЦ, а 7 и 8 июня он посетил приходы Волынской и Тернопольской епархий, которые пострадали от активистов ПЦУ.