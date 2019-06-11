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Ляшко показал список Радикальной партии: есть нардепы "Народного фронта"

11.06.2019 / 11:27
В список "Радикальной партии" на внеочередных выборах в Верховную Раду, кроме нардепов этой политсилы, также входят депутаты от партии "Народный фронт".

Соответствующий список кандидатов в народные депутаты от "РПЛ" в многомандатном избирательном округе политическая сила утвердила в понедельник на своем съезде.

Отмечается, что в первой пятерке партии - лидер политсилы Олег Ляшко, народные депутаты нынешнего созыва парламента с одноименной фракции Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая и нардеп из фракции "Народный фронт" Иван Савка.

Сообщается, что дальше в списке идут руководитель исполкома "Радикальной партии" Олег Аверьянов, народные депутаты из одноименной фракции в парламенте, руководитель Киевской областной организации партии Сергей Скуратовский, Дмитрий Линько, Алена Кошелева, Виктор Вовк, Алексей Ленский.

По данным агентства, двенадцатым номером списка "Радикальной партии" идет нардеп Георгий Логвинский, в нынешний созыв Верховной Рады прошел по спискам партии "Народный фронт" и сейчас является членом одноименной фракции.

За ним в списке - нардепы из фракции "Радикальной партии" в ВР Валерия Заружко, Олег Куприенко, Денис Силантьев.

Отмечается, что Ляшко перед выдвижением кандидатов в многомандатном округе отметил, что до 8 июля нечестных людей можно будет исключить из списка, и призвал однопартийцев и журналистов тщательно изучить предложенные кандидатуры.

Источник

выборы, Ляшко, Радикальная партия
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