Эксперт: Законопроект «О военном капелланстве» ограничивает возможности различных конфессий Украины

Законопроект «О военном капеланстве», принятый Верховной Радой 6 июня, искусственно сужает возможности различных конфессий Украины по обеспечению духовного окормления своих верных - военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал религиозный эксперт, глава Государственного комитета по делам национальностей и религий в 2009-2010 годах Юрий Решетников и интервью Информационно-просветительскому отделу.

«Так, например, УПЦ удаляется из процесса военного капелланства путем искусственной привязки к «государству-агрессору» (в законе подчеркивается, что военным капелланом не может быть священник, которым якобы управляют из России - ред.), а с другой стороны, протестанты вполне могут быть выведены из данного процесса после анонимного опроса по религиозной принадлежности военнослужащих», - отметил Юрий Решетников.

По мнению эксперта, проект содержит положения, очевидные вмешательства со стороны государства (в данном случае - Верховной Рады Украины) во внутреннюю деятельность религиозных организаций, что является недопустимым и противоречащим Конституции Украины и признанным Украиной международным правовым актам.

«Так, проектом «рекомендуется» религиозным организациям создать отсутствующие ныне «капелланские объединения», причем не со статусом религиозных организаций, а с непонятным правовым статусом. Несмотря на то, что формально речь идет о «рекомендации», весь процесс военного капелланства в проекте привязывается именно к таким «капелланским объединениям»», - объясняет он.

Недопустимым, по его мнению, является вмешательство в деятельность религиозных организаций и «рекомендация» для них провести съезд капелланов с целью формирования межконфессионального совещательного органа по вопросам военного капелланства.

«...При Минобороны уже десять лет существует Совет по делам пастырской опеки, как такой межконфессиональный консультативно-совещательный орган, и который, между прочим, приложил очень много усилий для становления и нормативного обеспечения системы военного капелланства в Украине. Похоже, что авторы законопроекта просто не знают о положительном опыте работы указанного Совета», - подчеркивает религиовед.

Кроме того, подчеркивает Решетников, выглядит дискриминационным и ведущим к разжиганию межконфессиональной розни, в том числе в воинских коллективах, и искусственно нарушает право на свободу совести тысяч военнослужащих - верных УПЦ, при том, что действующее законодательство не содержит никаких исключений для верующих УПЦ по выполнению ими воинской обязанности, запрета капелланского служения представителей УПЦ.

По словам Юрия Решетникова, указанный законопроект требует существенной доработки в процессе подготовки к рассмотрению во втором чтении с целью действительного обеспечения права на свободу совести всех граждан Украины, в частности военнослужащих Вооруженных Сил, а затем - создание при профильном комитете Верховной Рады Украины по совершенствованию проекта рабочей группы с участием представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и членов Совета по делам пастырской опеки при Министерстве обороны страны.