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Националисты пойдут в Верховную Раду в списке "Свободы"

10.06.2019 / 16:28
На досрочных парламентских выборах ВО "Свобода", Нацкорпус, "Правый Сектор", "Государственническая Инициатива Яроша", ОУН и Конгресс украинских националистов идут общим списком.

Об этом сообщили в пресс-службе ВО "Свобода" по итогам съезда партии, который состоялся 9 июня.

Возглавит список лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

В первую пятерку списку вошли лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий, командир "Украинской Добровольческой Армии" Дмитрий Ярош, глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко и вице-спикер ВР VII созыва Руслан Кошулинский.

Также во время съезда был утвержден список кандидатов в одномандатных мажоритарных округах.

На выборы националисты идут с программой "Украина - превыше всего!".

Источник 

выборы, Свобода
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