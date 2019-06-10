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Вблизи Белой Церкви произошла утечка химикатов в реку

10.06.2019 / 16:52
В воскресенье, 9 июня, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области автомобиль с инсектицидами перевернулся в приток реки Рось, в результате чего может быть загрязнена река.

В Белой Церкви Киевской области приняли решение отключить водоснабжение с 23 часов. Гербициды, которые попали в приток реки Рось, были похищены из сельхозпредприятий Винницкой области. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Отмечается, что следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по факту загрязнения водоема в с. Збаржевка Погребищенского района, который является притоком реки Рось.

"Загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля "Мерседес Спринтер" и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил. Установлено, что гербициды были похищены с сельхозпредприятий Винницкой области", - сообщили в полиции.

ДТП произошло в воскресенье около 9:00 в с. Збаржевка.

"На закругленном участке дороги автомобиль "Мерседес Спринтер" съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Произошло возгорание автомобиля, которое было в дальнейшем локализовано спасателями", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что автомобиль был без номерных знаков. Его, а также канистры с химическими веществами подняли на поверхность.

"Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего некоторое количество вещества выгорело и попало в водоем", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили о происшествии органы власти и соответствующие экологические службы, которые должны оценить состояние загрязнения водоема.

Следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, по фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецком районах открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

"Гражданам следует временно воздержаться от купания и ловли рыбы в акватории реки Рось", - добавили в полиции.

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загрязнение воды, инсектициды
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